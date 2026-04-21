ドル買い優勢、ドル円一時１５９．１８レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。一斉に各通貨でドルが買われており、中東関連の報道に神経質な動きをみせているようだ。直近では「イランはまだパキスタンに代表団を派遣していない＝国営テレビ」とのヘッドラインニュースが流れている。 ドル円は159円台乗せ、ユーロドルは1.1750台へ軟化。ポンドドルも1.35台割れへと軟化している。 USD/J