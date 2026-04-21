１９日、ハノーバーメッセの開幕式であいさつする主賓国ブラジルのルラ大統領。（ハノーバー＝新華社記者／張豪夫）【新華社ハノーバー4月21日】ドイツ・ハノーバーで19日夜、世界最大級の産業技術見本市「ハノーバーメッセ2026」の開幕式が行われた。「テクノロジーで未来を切り開く」をテーマに、産業用人工知能（AI）やロボット技術などの先端分野に焦点を当てる。20〜24日の会期中、約50の国と地域から約2900社が出展する