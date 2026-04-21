靖国神社の春の例大祭に合わせ、高市総理が真榊と呼ばれる供え物を奉納したことについて、中国外務省は日本側に強く抗議したことを明らかにしました。中国外務省郭嘉昆 報道官「中国は靖国神社に関する日本側のネガティブな動きに断固として反対し、厳しく非難するとともに、すでに日本側に対して厳正な申し入れを行い、強く抗議した」中国外務省の郭嘉昆報道官はこのように述べたうえで、「A級戦犯が合祀されている靖国神