陸上自衛隊の荒井陸上幕僚長は、大分県の日出生台演習場で戦車隊による射撃訓練中に隊員4人が死傷した事故について「早急に原因を究明する」と述べました。21日朝、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の戦車に積んでいた砲弾が破裂し、10式戦車に搭乗していた隊員4人のうち3人が死亡し、1人が重傷です。亡くなったのは、西部方面戦車隊の2等陸曹戦車長・濱邊健太郎（はまべ・けんたろう45歳）、3等陸曹砲手・郄山新吾