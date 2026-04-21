元筋肉アイドル・元プロレスラーでタレントの才木玲佳さんが、自身のインスタグラムを更新。第一子を出産したことを発表しました。【写真を見る】【 元筋肉アイドル・才木玲佳 】第一子出産を発表 子宮破裂のリスク乗り越え「母子ともに命の危険があると聞いていた」才木さんは「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。産着を着た赤ちゃんの小さな手が、才木さんの小指をぎゅっと力強く握りし