◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-中日(21日、長野)巨人のスタメンが発表されました。前のカードは首位ヤクルトに1勝2敗で負け越し、現在2連敗中で3位の巨人。この日は野手を直近の試合から3人入れ替え、大城卓三選手が「5番・キャッチャー」、小濱佑斗選手が「6番・ショート」、平山功太選手が「7番・ライト」に入りました。ドラフト5位ルーキーの小濱選手はプロ初スタメン初出場です。泉口友汰選手は開幕からここまで全試合に出場して