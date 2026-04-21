歌手で女優の鈴木愛理（32）が21日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフのティーチングプロである弟との2ショットを披露した。ストーリーでアイドルグループ「＝LOVE」のライブを鑑賞したことを明かしていた鈴木は「マネージャーさんと弟と見させていただいたのだけど帰りは弟とラーメンとお寿司」とつづり、自身とゴルフのティーチングプロである弟・鈴木貴之さんとの2ショットをアップ。「貴之、最近めっちゃ身体づくり