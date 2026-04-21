約100年ぶりに見つかった戦国武将浅井久政が家臣に宛てた書状滋賀県長浜市は21日、近江国の戦国武将浅井久政が家臣に宛てた書状が約100年ぶりに見つかったと発表した。堅城として知られる小谷城に関し、石垣に使う石を運ぶ「石引き」に参加するよう命じる内容。市は、姉川の戦い（1570年）の前後、織田信長軍の来襲に備えて居城の石垣を補強した可能性があるとみている。1927年発刊の「東浅井郡志」に掲載されてから所在不明だ