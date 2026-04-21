岩手・紫波町の山林で21日、行方不明者の捜索をしていた警察官がクマに襲われ、けがをしました。その後、現場周辺でクマ1頭が駆除されましたが、付近で1人の遺体が見つかりました。21日午前9時50分ごろ、紫波町の山林近くで、警察や猟友会など約10人が行方不明者の捜索をしていたところ、山林の沢で捜索をしていた50代の男性警察官がクマに襲われ、顔や腕などにけがをしました。警察官は命に別条はないということです。その後、警