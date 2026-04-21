ウクライナ東部の戦況を報告するゲラシモフ参謀総長（左）。ロシア国防省が21日公開した映像（ロシア国防省提供・共同、提供元が画像下の文字を加工して消しています）【モスクワ、キーウ共同】ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は21日、同軍部隊がウクライナ東部ドネツク州の主要都市スラビャンスクまで12キロ、クラマトルスクまで7キロに迫ったと発表した。ゲラシモフ氏は東部ルハンスク州を完全制圧したと改めて主張。プーチン大