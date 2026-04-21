ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が22日のオリックス戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。オリックスは曽谷龍平投手が先発する。球団新人では50年の榎原好以来、76年ぶりに開幕投手を務め、初勝利を飾った毛利は、ここまで3試合に登板して1勝0敗、防御率4・20。前回登板した15日の日本ハム戦では雨の中で制球に苦しみ、3安打5四球5失点でプロ入り後最短の3回降板となったが、チームは逆転勝ち。登板した試合3試