元プロビーチバレーボール選手で“ビーチの妖精”ことタレントの浅尾美和（４０）が２１日、自身のインスタグラムを更新。「４月２日は結婚記念日でした♪一年に一度の二人っきりディナーです」などと記し、記念日を報告した。「家では絶対作れないような料理が出てくるところがいいので、おしゃれなレストランへ」とフレンチを堪能。お店が出してくれた結婚祝いのケーキの写真を投稿した。「結婚１０年！！の時にも言いまし