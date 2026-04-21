きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５２４円高の５万９３４９円と続伸。前週１６日につけた史上最高値５万９５１８円を上回り再び青空圏に舞い上がる場面があった。しかし、その後は伸び悩んだ。これは、そう簡単に６万円コースに突入するほど相場環境が良好ではない、ということを気付かせる警鐘として捉えておきたい。 それにしても、呆れるほどトランプ米大統領の言うことがことごとく覆