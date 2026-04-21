今月上旬、検察庁職員等になりすまして高齢者から現金をだまし取った疑いで、きょう（21日）男女が逮捕されました。 詐欺容疑で逮捕されたのは、岡山市北区の清掃員の男（44）と無職の女（52）です。 警察によりますと、2人は、氏名不詳の人物と共謀の上、郵便局員と検察庁職員等になりすまして、岡山市北区に住む78歳の女性の家に電話をかけ、「犯罪に加担しているので逮捕します」「こちらで現金とキャッシュカードを受