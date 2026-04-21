【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSの5thアルバム 『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」が、米音楽専門メディア「ビルボード」の「Hot 100」（4月25日付）で10位を記録した。 ■グローバルミュージシャンとしての存在感の大きさを改めてアピール 「SWIM」は、4月4日付の「Hot 100」で初登場1位を獲得して以来、そうそうたるポップスターたちの新曲が並ぶなかでも1ヵ月にわたり上位に君臨