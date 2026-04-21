卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。日本は男女ともに金メダルをかけた戦いに臨む。WTT公式サイトのXは、韓国・釜山で行われた前回2024年大会のベストラリーを振り返っており、16歳で出場した松島輝空（木下グループ）が名を連ねている。 ■16歳で見せた衝撃のプレー 今回の世界卓球は、第1回（1926年）の開催地だったイギリ