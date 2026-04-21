愛知・西尾市の老舗味噌蔵が手がける人気店に新メニューが登場。祖父の味を再現した木曜限定の「すずみそ煮込みうどん」には、母娘の思いと味噌へのこだわりが詰まっています。 ■味噌料理店に新メニュー登場 愛知県西尾市で1950年に創業した味噌蔵「すずみそ醸造場」は、大豆に直接こうじ菌を付け発酵させる特有の技法です。木桶の中で1年半かけて仕込まれ、大豆の豊かな風味と深い味わいの豆味噌が生ま