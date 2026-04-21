消費減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う「社会保障国民会議」の有識者会議が21日に行われ、政府からは給付付き税額控除の制度のイメージとして、3つの考え方が示されました。有識者からは、「支援を給付に一本化した方がスピード感を持った支援や事務の効率化に資するのではないか」などの意見が出たということです。4回目となった有識者会議では、政府（事務局）側から、給付付き税額控除の「執行イメージと論点」として