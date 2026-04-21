◇プロ野球セ・リーグ広島−ヤクルト(21日、マツダスタジアム)両チームのスタメンが発表。ヤクルトは今季ここまで広島に2戦2勝。敵地のマツダスタジアムで今季初ゲーム。勝てば貯金10に到達します。先発の吉村貢司郎投手は今季1勝2敗、防御率2.60。開幕戦以来の白星を狙います。前回のゲームから野手はセカンドの伊藤琉偉選手に代わって7番に武岡龍世選手が入っています。広島は現在3連敗中で借金5の5位。森下暢仁投手が先発のマ