◇ファーム・リーグ中地区巨人4―6西武（2026年4月21日ジャイアンツタウン）打撃不振で20日に出場選手登録を抹消された巨人・丸佳浩が「1番・中堅」で出場。5回に一発を放った。2―2の3回1死で西武先発・上田のカーブを捉えて右翼にソロ本塁打。この一発でチームは一時勝ち越した。丸は今季、1軍では8試合で14打数1安打の打率・071。2軍で再調整することになった。