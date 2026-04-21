21日に発生した管制システムのトラブルの影響で、羽田空港を発着する便を中心に航空便の欠航や遅延が相次ぎ、芸能人にも影響が出ている。【写真】「皆さん申し訳ありません！」イベントが延期となり、空港で肩を落とす高橋みなみ元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）は自身のXで「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりま