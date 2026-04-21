東京大病院＝東京都文京区脳死による臓器提供者（ドナー）からの心臓移植を巡り、余命1カ月以内と予測される患者へ最優先で臓器をあっせんする新たな選定基準が初めて適用され、東京大病院で40代女性が移植手術を受けたことが21日分かった。執刀した小野稔教授によると、術後の状態は安定しており、女性は「体が熱く、心臓の鼓動を強く感じる。ほっとしている」と話したという。新基準は緊急性が高い60歳未満の患者への移植を