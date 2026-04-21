お笑い芸人・永野（51）が20日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。ウエストランド・井口浩之（42）とある後輩芸人の話題で盛り上がった。毒舌の芸風でおなじみの2人だが、「みんな（アンチや批判におびえるなど）心が弱いから、俺たちがたまたま目立つ」との意見で一致した。だが、テレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）にゲスト出演したことがある井口は、自身の出演