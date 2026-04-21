元ＡＫＢ４８で俳優の横山由依が２１日、都内で行われた劇団・前進座創立９５周年記念公演「お久文七恋元結」（５月３０日開幕、東京・池袋サンシャイン劇場）の制作発表会見に出席した。横山はこの日、透け感際立つ黒のシースルードレスで登場。京都出身らしくはんなりオーラを放った。会見では「この作品が自分にとってすごく大切な作品になると思う。自分の心を豊かにしながら、今後も舞台に立ち続けられる自分でいたい」