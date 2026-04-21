記者会見する広島市の松井一実市長＝21日、広島市役所広島市の松井一実市長は21日の定例記者会見で、教育勅語を引用した職員研修の講話を取りやめた件について「教育勅語を支援すると受け取られ『使うな』と言われる。職員に自分の考え方は十分伝わったと捉えたからやめたが、いろいろ言われる」と、市民団体からの抗議や報道への不快感を示した。市長就任翌年の2012年から毎年、教育勅語の一部を研修資料に引用してきた。3月2