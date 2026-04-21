三重県限定で展開するおにぎりチェーン「桃太郎」。ふんわり食感を生む独自製法と具だくさんの味わいで、地元で圧倒的な人気を誇ります。定番から“幻の塩おはぎ”まで、多彩なメニューとここでしか食べられない“限定感”が人々を惹きつけています。 ■手作り感が魅力…三重限定の人気おにぎり店 朝の7時に開店し、平日でも昼前には行列ができる人気店が、三重県のおにぎりチェーン店「桃太郎」で