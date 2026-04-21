オリックス・曽谷龍平投手が、22日ロッテ戦の予告先発として公示された。WBCから帰国後初の1軍登板となった前回14日の西武戦では、5回5安打1失点と力投して今季初勝利。「気持ち的にも乗っていけそうな気がする。攻める気持ちは変わらず投げていきたい」。中7日で向かう今季2度目の登板に向けて、19日に27球、そしてきょう21日に15球のブルペン調整を行うなど、状態を整えてきた。「中7日でいつもより（1日）間隔が空いたの