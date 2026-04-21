二宮和也が、4月20日、自身のXを更新。海外ロケに行ったメイクスタッフからおみやげをもらったとして、柄物の靴下を公開した。《さすがに二宮和也だろ。これ。センスしかない》と満足げに絶賛したが、その “お気に入り” が思わぬ波紋を広げている。「二宮さんは、これまでファッションに興味がないことをたびたび公言し、ラフで無頓着な私服スタイルも “らしさ” として受け入れられてきました。ただ、近年は結婚を機にその評