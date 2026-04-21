タレントの浜村淳（９１）が２１日、大阪市内で行われた「滝あつし新曲発売パーティー」に出席した。浜村は大阪のラジオ局・ＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」で５０年以上パーソナリティーを務める大ベテラン。昨年１０月、ラジオ「ありがとう浜村淳です土曜日です」を検査入院のため休演。そのまま大腸がんの治療を受けていたことを報告していた。この日は、自身が所属する芸能事務所「一丁目一番地株式会社」の社長で