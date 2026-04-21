◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着馬まで日本ダービーの優先出走権＝４月２１日、美浦トレセンタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念で４着。直線では窮屈になる場面があり遅れをとったが、２着のライヒスアドラーとは同じ脚色でゴールした。相手が皐月賞３着だったと思えば、世代でも上位の脚力を示した結果。武井調