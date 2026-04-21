◆ファーム・リーグ楽天１３―０ロッテ（２１日・森林どり泉）楽天の前田健太投手（３８）が２１日、ファーム・リーグのロッテ戦で実戦復帰した。同戦に先発。５回２安打無失点、３奪三振と好投した。今季、ＮＰＢに復帰した前田健は７日の日本ハム戦で右ふくらはぎがつった影響で、緊急降板。８日に出場選手登録を抹消されていた。抹消されて以降は２軍戦でも登板なし。この日が約２週間ぶりのマウンドとなった。初回は１