産業能率大学総合研究所では、２０２６年度に就職した新入社員５００人（男性２５３人、女性２４７人）を対象に毎年恒例の「新入社員の理想の上司」調査を行った。「理想の上司像」（複数回答）について尋ねたところ、最も多かったのは「安心して意見や質問ができる雰囲気をつくってくれる（２９．６％）」でした。これに続いて、「ミスをしたときにフォローしてくれる（２６．０％）」、「常に部下を気にかけてくれる（２３．