◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２１日・マツダスタジアム）広島の坂倉将吾捕手が、ともに今季初の「４番・一塁」でスタメンに名を連ねた。持丸泰輝捕手が２戦連続の先発マスクで８番にラインアップ。また、野間峻祥外野手が今季初スタメンで６番に入った。１２球団ワーストのチーム打率は２割６厘と貧打に苦しむ打線は、２戦連続の"大改造"となった。先発の森下は、今季ここまで１勝２敗、防御率５・０２と精彩を欠く