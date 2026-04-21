直島町長選現職・小林眞一さんが無投票で3回目の当選 任期満了に伴う香川県直島町の町長選挙が21日告示され、現職の小林眞一さんが無投票で3回目の当選を果たしました。 小林さんは直島町出身の75歳です。直島町役場の職員や町議会議員を経て2018年から町長を務めています。 21日午後5時までに小林さん以外の立候補の届け出がなく、無投票で再選が決まりました。 小林さんの3期目の任期は5月18日から4年間です。