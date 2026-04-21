タレントの安めぐみが20日、自身のインスタグラムを更新。娘との日常の様子がうかがえる写真を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】2年前に誕生した次女包み込むように見つめる2児のママ 安は「お天気が良い日が続きましたね長女が小さい頃何度も行ったポニーの乗馬体験に、次女と初めて行ったり、 色々お出かけをした土日でした」と週末の過ごし方を明かした。2011年にお笑い芸人の東貴博と結婚し、15年に第1子長