浦和MF和田武士はU-17アジアカップに臨むメンバーに選出された浦和レッズのMF和田武士は4月21日のトレーニング後に取材対応を行った。U-17アジアカップに臨む日本代表に選出されたプロ契約済みの16歳は「やるべきことを怠らずにやっていれば、自分たちにいい結果がついてくると思う」と落ち着いて話した。和田は昨年、高校1年生ながら浦和レッズユース所属でトップチームに二種登録された。「飛び級」でU-17ワールドカップ（W