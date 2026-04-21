女子プロゴルフ界のレジェンドたちが、子供たちに特別指導を行いました。21日、愛知県美浜町の奥田小学校に岡本綾子プロと塩谷育代プロら7人が訪れ、5年生と6年生の生徒にスナッグゴルフを教えました。スナッグゴルフは楽しみながらゴルフの基礎が身につくスポーツで、生徒たちは一生懸命に取り組んでいました。