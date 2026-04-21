正直に書きますね、私は北大路魯山人って苦手だったんですよ。食と美の巨人とか、時の権力者や海外の著名人も魅了した料理人っていう伝説がね。似てませんか、二十年前の白洲次郎ブームと。敗戦下にマッカーサーとわたりあい、対米講和条約では吉田茂にアドヴァイスし、時計はロレックスで愛車はブガッティ。そんな白洲次郎に人びとは憧れた。格好いいですよ、お二人とも。でも、わかりやすいっていうか、ヒーローとして通俗