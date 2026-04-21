著者は語る『私たちはたしかに光ってたんだ』（金子玲介 著）2024年、『死んだ山田と教室』で鮮烈なデビューを果たした金子玲介さん。新刊『私たちはたしかに光ってたんだ』で描いたのは高校生バンドの青春だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「バンド名は恥ずかしくて言えないですが、私も高校1年の時にギターボーカルをやってて。音楽をみんなで奏でる楽しかった時間を小説にしたかったんです」しかし、本作の魅力は