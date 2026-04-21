俳優の仲里依紗（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。18日に13回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、長男との家族3ショットを公開した。【写真】「パパにそっくり」と話題、仲里依紗が公開した中尾明慶＆中1長男との家族3ショット※12枚目20日に夫で俳優の中尾明慶（37）とともに、13回目の3回目の結婚記念日を迎えたことを報告した仲は「Happy Anniversary!!2026.4.18#そういえば去年の写真あげてない」とつづり