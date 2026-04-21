近年、緊張と対立が続く日中関係。なかでも戦後80年を迎えた昨年は、中国側で対日歴史問題に関係したイベントやエンタメ作品の公開が相次いだ。なかでも有名なのが、昨年9月18日に封切られた抗日映画『731』だ。旧日本陸軍による非人道的な人体実験をテーマとした歴史大作ゆえに前評判は高く、公開初日の興行成績は3億元（約60億円）を突破した。【画像】小野さんが出演した抗日映画『731』。旧日本陸軍による非人道的な人体実験