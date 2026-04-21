大相撲春巡業の朝稽古で熱海富士（左）と相撲を取る朝乃山＝東京都足立区大相撲の春巡業は21日、東京都足立区で行われ、元大関の幕内朝乃山が小結熱海富士らと12番取って8勝4敗だった。左膝の大けがを乗り越えて再入幕して以降は9、8勝にとどまる。夏場所（5月10日初日・両国国技館）に向けて「勝ち越した後がふがいない。10勝以上が一番の目標」と気合を入れた。20日に相撲を取る稽古を再開。今回の巡業では9時前に稽古場に下