防衛装備品の輸出をめぐり、日本政府が制限を大幅に緩和し殺傷能力のある武器の輸出を原則認める決定をしたことについて、中国外務省の報道官は重大な懸念を表明しました。日本政府の決定について、中国外務省の郭嘉昆報道官は「重大な懸念を表明する」としたうえで次のように非難しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「日本の最近の軍事・安全保障分野における一連の危険な動きは、自ら標榜している平和国家や専守防衛のうそ