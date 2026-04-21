8500系（8637編成）がGWに運行東急電鉄は2026年4月21日、ゴールデンウィーク期間中の土曜日・休日に、こどもの国線で臨時列車を増発すると発表しました。動態保存車である8500系（8637編成）が同線で運行される予定となっています。【画像】これが動態保存車「8500系（8637編成）」運行の概要です8500系（8637編成）は、田園都市線で最後まで活躍していた8500系の編成です。2023年1月に引退しましたが、利用者や鉄道ファンから