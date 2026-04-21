サムスン電子とJR東日本は、サムスンのGalaxyスマートフォンで利用できる訪日旅行者向けSuicaアプリ「Welcome Suica Mobile」の展開に向けた協業を発表した。2027年以降に海外で発売されるGalaxyスマートフォンでの対応を目指す。 海外版GalaxyでSuicaが発行可能に 今回の協業により、訪日旅行者が海外で購入したGalaxyスマートフォンを用いて、日本入国後すぐに交通機関や買い物でSuicaを利用できる