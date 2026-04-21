Natureは、スマートロック「Nature Lock」と専用スマートキー「Nature Key」を発表した。すでに予約が始まっており、30日に発売される。 ソニーネットワークコミュニケーションズの「Qrio Lock」から設計・技術の提供を受け、Appleの「探す」アプリに対応した専用キーが標準で付属する。 製品の背景と特徴 新製品の「Nature Lock」は、スマートロック導入の障壁