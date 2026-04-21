モンテディオ山形の相田健太郎社長の不適切発言をめぐり、モンテディオ山形は、きょう午後6時から記者会見を開くと発表し、社長の処分などについて公表するとしました。 モンテディオ山形によりますと、モンテの新スタジアムへの出資を巡り取材していた新聞記者に「たたっ殺すぞ」などと発言した相田社長に関して進められていた、外部調査委員会による調査が完了したということです。 これを受け、このあと21日の午後6時から、山