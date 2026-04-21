トヨタ自動車はEVの普及に向けて、今年度中にスマホと連携できる充電ステーション「TEEMO」を全国650カ所のトヨタ販売店に設置します。スマホの専用アプリから、この充電ステーションの予約やリアルタイムでEVの充電状況を確認できます。トヨタ以外のEVも利用することができ、新型EVではおよそ30分で10％の状態から80％までの急速充電にも対応しているということです。