フリーアナウンサーの柴田阿弥さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。Xの仕様変更に伴い、昨年末からダイレクトメッセージを確認できていなかったことを明かし、関係者へ向けて謝罪しました。【写真】柴田阿弥、DM未読を謝罪「本日ようやく気が付き、深く反省しております」柴田さんは「【相互フォローでお世話になっている皆様へ】」と題し、仕事関係者や知人に向けた報告を投稿。XのDMにおける仕様変更の影響で「パスワー