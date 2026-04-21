単発で働く「スポットワーク」を紹介されたのに勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたとして、労働者9人が仲介アプリ大手の「タイミー」に未払い賃金などの支払いを求める訴えを起こしました。東京地裁に訴えを起こしたのは、東京や神奈川などに住む20代から60代の男女9人です。9人は2021年10月以降、タイミーのアプリを通じて飲食店などの求人に応募しマッチングしましたが、勤務日の直前にキャンセルされて賃金と交通費